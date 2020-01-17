Игорь Руденя поздравил тверскую спортсменку Наталью Непряеву с золотом этапа Кубка мира

Заслуженный мастер спорта России, президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева 26 января завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Германии. С победой Наталью Непряеву поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область гордится вами. В упорной борьбе с сильнейшими спортсменками планеты вы продемонстрировали отличную подготовку, силу воли и настоящий спортивный характер, вписали еще одну яркую страницу в историю мирового лыжного спорта. Желаю вам новых свершений, спортивной удачи и всего самого доброго», - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Сегодня в спринте классическим стилем Наталья Непряева стала первой с результатом 3:27,08. 19 января лыжница также завоевала второе место в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Чехии. Ранее, 18 января, тверитянка взяла серебро в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира тверская спортсменка сейчас находится на втором месте.

Представительница Верхневолжья Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. В сезоне-2018/19 она стала второй в общем зачете Кубка мира, завоевала две бронзы на чемпионате мира и первую медаль российских лыжниц по итогам «Тур де Ски».

Наталья Непряева является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Бронза Непряевой – первая олимпийская награда в истории тверского лыжного спорта. Результатом её успешного выступления на Олимпиаде стало звание заслуженного мастера спорта России.

По итогам участия в Олимпийских играх Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Натальей Непряевой, её родителями и тренерами. Глава региона наградил спортсменку знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области