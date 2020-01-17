К юбилею художника Валентина Серова в Тверской областной картинной галерее открылась выставка одного произведения

19 января исполнилось 155 лет со дня рождения известного русского художника Валентина Александровича Серова, искусного портретиста, моделями которого становились представители культурной среды, высокопоставленные и царские особы. В Тверской областной картинной галереев честь этого события открылась выставка одного произведения«Портрет Мити Дервиза».

На выставке одного произведенияпредставлен детский портрет созданный Валентином Серовым, вероятно, в один из его приездов в усадьбу Домотканово в 1889 году.

На картине изображен Дмитрий Владимирович Дервиз, сын друга и свояка живописца, владельца усадьбы Владимира Дмитриевича Дервиза.

Митя был третьим из четырех детей в семье Владимира Дмитриевича и Надежды Яковлевны Дервизов. Он стал видным ученым в области археологии и антропологии: на берегу Крымского полуострова Дмитрий Дервиз собрал интереснейшие материалы из гробниц Византийского кладбища, на основе которых попытался научно восстановить генеалогию современного человека.

Даже в родном Домотканово им были проведены раскопки и обнаружены остатки поселения древних славян. Одну из его находок, относящуюся к XVIII веку (фрагмент ведущей к прудам белокаменной лестницы старого усадебного дома), и сегодня можно видеть возле домоткановских прудов.

В браке Дмитрия с Анной Чеховой-Дервиз, известным детским врачом-психиатром, родились двое детей.Старшая дочь, скульптор-керамист Людмила Дервиз, была супругой скульптора Льва Алексеевича Кардашова – по его проекту создан памятник «Дружба народов», установленный в Твери на площади Мира в 1959 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области