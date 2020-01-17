В тверском центре «Мой бизнес» эксперты Банка России проведут лекции и консультации о финансах

Банк России и тверской центр оказания услуг «Мой бизнес» заключили соглашение о сотрудничестве в проведении совместных образовательных мероприятий для населения, действующих и будущих предпринимателей.

На лекциях, дискуссиях и консультациях эксперты расскажут о «финансовом мире» – финансовом планировании, инструментах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, о существующих возможностях получения финансирования и многом другом. Эти мероприятия позволят всем действующим или потенциальным участникам бизнеса получить от профессионалов Банка России необходимые знания.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В новое учреждение вошли региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса.

С момента открытия Центра проведено более 2000 консультаций, свыше 2200 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, состоялось более 100 образовательных мероприятий, в том числе реализованы «Неделя предпринимательства», форум «Digital Days». В общей сложности обучение прошли 3000 человек, из них 1600 – действующие предприниматели.

По итогам 2019 года 1650 субъектов МСП и самозанятых граждан получили поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 4500 человек приняли участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», 29 вновь созданных субъектов МСП стали участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Центром поддержки экспорта проведено 7 бизнес миссий в Китай, Венгрию, Армению, Узбекистан, Германию, Иран и Азербайджан, организовано участие предпринимателей в более чем 20 российских и международных выставках. 45 субъектов МСП выведены на экспорт, 24 из них впервые заключили экспортный контракт.

Также в Центре предприниматели могли бесплатно воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными рабочими местами в коворкинге, конференц-залом.

В Тверской области реализуются 5 региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона – со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области