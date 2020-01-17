Музей Победы приглашает художников Тверской области на конкурс «Моя Победа»

В Год памяти и славы московский Музей Победы приглашает художников, скульпторов и фотографов Тверской области на конкурс «Моя Победа». Событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участникам предстоит переосмыслить и творчески интерпретировать эту тему. Выставку работ победителей представят в Музее Победы.

Авторам предлагают показать в своих произведениях, что для них значит Победа, передать свой взгляд на события 1941-1945 годов. Работы могут быть выполнены с использованием любых художественных материалов.

Всего заявлено шесть номинаций: живопись, графика, скульптура, коллаж, инсталляция и фотография. Участвовать в конкурсе могут как любители, так и профессионалы в возрасте от 18 лет.

Работы на конкурс принимаются до 29 февраля 2020 года. Заявки, прошедшие первый отборочный этап, компетентное жюри будет оценивать с 1 марта до 1 апреля 2020 года. Из них эксперты выберут одного победителя в каждой номинации. Также будет определен обладатель специального приза от жюри.

Авторам лучших работ вручат диплом конкурса «Моя Победа» от Музея Победы. В дальнейшем с работами лауреатов посетители смогут познакомиться на площадках учреждения. Заявки с приложенными фотографиями и видеороликами принимаются по e-mail: fest@cmvov.ru.

Филиалом Музея Победы станет Ржевский мемориал Советскому солдату, который создается в Тверской области и будет открыт в год 75-летия Великой Победы.

«Монумент будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

Сейчас ведутся работы по сборке 25-метровой бронзовой скульптуры. На листах из кортеновской стали у основания монумента будут запечатлены имена и изображения красноармейцев, павших под Ржевом. Отливка элементов ведется на предприятиях в Санкт-Петербурге.

В полном объеме на объекте выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.

Пресс-служба Правительства Тверской области