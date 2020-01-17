Возможность безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте тверской агломерации есть у 78% жителей

Наиболее выгодным способом оплаты проезда в новых автобусах, которые выйдут на маршруты Твери и Калининского района с 3 февраля в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок станет использование банковской карты с функцией бесконтактных платежей. В настоящее время почти 78% жителей Тверской области обладают такими картами.

Банковская карта любой из платежных систем – МИР, MasterCard и Visa – может выполнять функцию транспортной. Для разовой оплаты проезда достаточно приложить ее к валидатору при входе и выходе из автобуса. В таком случае стоимость поездки по городу составит 25 рублей.

Если пассажир желает сэкономить на поездках в общественном транспорте и воспользоваться абонементом, это тоже можно сделать при помощи бесконтактной банковской карты. Активировать абонемент на своей собственной карте можно в мобильном приложении или на сайте Оператора, которые начнут свою работу в ближайшее время. Это очень удобно, потому что даже при потере банковской карты все данные о купленном абонементе сохраняются и могут быть перенесены на перевыпущенную банковскую карту.

Безналичная оплата проезда – это не только удобно, но и выгодно. При наличном расчете стоимость одной поездки по городу составит 29 рублей. При оплате банковской картой или электронным кошельком приложения – 25 рублей. По абонементу, записанному на банковской карте или в приложении на смартфоне – 21 рубль.

Напомним, поэтапное внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе начнется с 3 февраля. Оплата проезда в новых автобусах будет возможна как наличными, так и картой любого банка с функцией бесконтактных платежей.

Министерство транспорта Тверской области