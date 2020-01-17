В 2020 году учреждениям культуры Тверской области окажут поддержку на закупку нового оборудования, ремонты и цифровизацию

В 2020 году в Тверской области продолжается работа по развитию муниципальных театров, укреплению материально-технической базы библиотек, музеев и других учреждений культуры. Распределение субсидий на поддержку отраслевых организаций обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Обеспечение возможностей для культурного досуга и творческой самореализации людей, особенно для нашей молодёжи – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни. Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Более 5,3 млн рублей выделят в 2020 году из областного и федерального бюджетов на поддержку муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Средства на создание новых постановок, декорации, костюмы и реквизит предусмотрены Вышневолоцкому драмтеатру и Кимрскому театру драмы и комедии. Этим же учреждениям в 2020-м направят порядка 3,7 млн рублей на закупку новой техники, транспорта, светового и звукового оборудования.

Поддержка предусмотрена и детским театрам. На новые постановки, реквизит и костюмы Театру кукол и Театру юного зрителя в 2020 году выделят более 6,2 млн рублей, на укрепление материально-технической базы – почти 10 млн рублей. Так, в кукольном театре обновят кресла – их заменят на специально приспособленные для маленьких зрителей сиденья для лучшего обзора. ТЮЗ сможет закупить световое и электроакустическое оборудование.

Кроме того, на заседании обсуждалось финансирование работ по капитальному ремонту здания Театра кукол, который запланирован в 2022 году.

Еще одно направление субсидирования в 2020 году – перевод библиотечных фондов в электронный вид для увеличения обслуживания пользователей в удаленном режиме, создание виртуальных читальных залов, электронных абонементов. На компьютерное оборудование и сканеры тверским библиотекам им. А.М. Горького и им. А.С. Пушкина выделят более 3,4 млн рублей.

На создание доступной среды для маломобильных посетителей заложено почти 500 тыс. рублей. Для Горьковской библиотеки запланировано приобретение мнемосхем, тактильной пиктограммы, системы вызова помощника. Для Тверской областной картинной галереи – лестничного подъемника и других устройств.

Также предусмотрены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению противопожарной защиты и безопасности в ДК «Пролетарка», Доме народного творчества, Горьковской библиотеке, областной филармонии, ТЮЗе, Тверском государственном объединенном музее.

Среди направлений бюджетной поддержки в 2020 году – благоустройство территории у Спасо-Преображенского собора, ремонт учебного корпуса и общежития колледжа культуры им. Н.А. Львова, создание экспозиций в музее М.Е. Салтыков-Щедрина, музее Тверского быта, Бежецком краеведческом музее, проведение общественно значимых мероприятий в День Победы и День всех тверских святых, летний творческий лагерь для молодежи и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области