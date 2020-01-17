На заседании Бюджетной комиссии Тверской области обсудили реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

24 января Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одобрено дополнительное финансирование на благоустройство территории, прилегающей к дороге от федеральной трассы М-9 «Москва-Балтия» до строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату.
В настоящее время завершается реконструкция дороги общей протяжённостью порядка 1 км. Она будет расширена на всём протяжении до 4 полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.
До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт», обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке. По поручению Игоря Рудени прорабатываются предложения по реконструкции подъезда к Ржеву от М-9 через деревню Хорошево.
Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса.
Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.
«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Игорь Руденя.
В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. На площади перед монументом будут возведены две подпорные стены, облицованные листами из кортеновской стали, на которых будут запечатлены имена красноармейцев, павших под Ржевом.
В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.
Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru
. C 26 ноября 2019 года Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.
Пресс-служба Правительства Тверской области