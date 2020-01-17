Банк России информирует: В режиме онлайн: уроки для жизни

С 22 января в стране начались занятия очередной сессии просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Четвертый год подряд под руководством профессионалов школьники 6-11 классов повышают уровень финансовой грамотности.

В прошлом году в онлайн-уроках приняли участие более 18 тысяч российских школ, состоялось более трех миллионов эфиров. В Тверской области к проекту Банка России подключились 143 школы региона, прошло 695 онлайн-уроков, которые посетило 16 405 учеников.

Онлайн-занятия проходят в режиме вебинаров, позволяют дистанционно получать знания от профессионалов из Центробанка, пенсионного фонда, налоговой службы и других организаций. Спикеры рассказывают о правилах разумного финансового поведения, демонстрируют обучающие презентации и видео, отвечают на вопросы школьников.

«Какие-то знания пригодятся уже сейчас, какие-то во взрослой жизни. Для многих онлайн-уроки финансовой грамотности станут хорошим инструментом в подготовке к экзаменам. Возможно, кому-то эти занятия помогут определиться и с будущей профессией», - отметил Николай Комаров, управляющий тверским отделением Банка.

Принять участие в онлайн-уроках могут все школы региона, независимо от территориальной удаленности от областного центра. Для подключения необходимо иметь доступ в интернет, компьютер, устройство для вывода изображения на экран и звука. Зарегистрироваться и узнать расписание занятий можно на официальном сайте проекта www.dni-fg.ru.