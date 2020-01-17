В Тверской области выберут лучшего студента колледжа

24 января, накануне Дня российского студенчества, в Твери проходит I региональный конкурс «Я – студент колледжа». Мероприятие объединило учащиеся 22 колледжей Верхневолжья. Организаторы – общественная организация «Совет директоров учреждений профессионального образования Тверской области» и региональное отделение «Российского союза молодежи» при поддержке Правительства Тверской области. Организаторов и участников конкурса поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Российское студенчество объединяет энергичных, активных и творческих молодых людей. Смелые планы и инициативы нового поколения уже сегодня определяют будущее нашей страны и Тверской области. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал в числе ключевых государственных приоритетов создание условий, позволяющих молодым людям проявить себя, играть значимые роли в национальном развитии. Областной конкурс «Я – студент колледжа» позволяет учащимся профессиональных образовательных организаций тверского региона раскрыть свой потенциал, продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности», — говорится в приветствии от имени Игоря Рудени.

Цель конкурса – создание условий для самореализации студентов, развития их деловой активности, лидерских качеств, поддержка студенческих инициатив.

Развитие системы профобразования — в числе приоритетных направлений для Тверской области. В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. Ранее все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области