Тверские производители кондитерских изделий представят свою продукцию на крупнейшей отраслевой международной выставке

Тверские компании-производители кондитерских изделий примут участие в крупнейшей международной выставке «ISM Cologne», которая пройдёт 2-5 февраля в Германии. Верхневолжье представят ООО «Мармеладная Сказка», ООО «Славконд» и ОАО «Волжский пекарь».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, у региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров.

Участие в выставке – это возможность расширить географию экспорта тверских сладостей, которые уже продаются и в России, и за рубежом. По итогам выставки производители Верхневолжья рассчитывают получить новые контракты на поставку мармелада, зефира и других кондитерских изделий в страны Европы.

Аренду выставочной площади для коллективного стенда Тверской области, организационные сборы за участие в деловой программе выставки, трансфер по территории проведения выставки, а также работу переводчиков оплачивает региональный Центр поддержки экспорта.

На постоянной основе Центр организует для субъектов малого и среднего бизнеса Тверской области международные и реверсные бизнес-миссии, оказывает содействие в международной сертификации продукции, переводе деловой документации на иностранные языки и в размещении продукции на международных электронных торговых площадках, а также осуществляет поиск партнеров за рубежом по каналам Российского экспортного центра.

В мае 2019 года делегация Верхневолжья под руководством Игоря Рудени провела бизнес-миссию в Германии. В декабре прошлого года делегация Тверской области провела ещё одну бизнес-миссию в Германию, а также в Китайскую Народную Республику.

Всего в 2019 году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области были организованы и проведены 7 международных бизнес-миссий, 1 реверсная бизнес-миссия. Компании тверского региона поучаствовали в 13 международных выставках. По итогам 2019 года 28 тверских компаний начали экспортную деятельность, общая сумма контрактов превысила 2 млн долларов США.

«Мармеладная сказка» – производитель натурального мармелада ручной работы из Лихославльского района Тверской области. Кондитерская фабрика «Славконд» специализируется на производстве кондитерских изделий и конфет в Твери с 1997 года. ОАО «Волжский пекарь» – узнаваемый бренд Тверской области – одно из крупнейших в стране предприятий хлебопекарной и кондитерской отраслей.