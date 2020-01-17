На ринге – Центральная Россия!

Уже шестой раз на конаковской земле проходят чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин и девушек. Статусные соревнования развернулись на базе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, собрав 149 спортсменок из 15 регионов Центрального Федерального округа России.

Торжественная церемония открытия состоялась 19 января. Поздравили гостей и участников соревнований заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова, председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий Козырев, его заместитель Андрей Семёнов, а также представители спортивной общественности: руководитель дирекции Федерации бокса России в ЦФО Николай Субачев, председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов, вице-президент Федерации бокса Тверской области Александр Арбузов. Благословил участников добрый друг боксёров помощник Благочинного Конаковского округа по работе с молодёжью иерей Антоний Богдюн, символично, именно в день празднования Крещения Господня.

По словам Андрея Решетова, это первый крупный турнир в Тверской области. Также именно бои в Конакове дают старт череде спортивных мероприятий, которые будут посвящены знаменательной дате – 75-й годовщине Великой Победы. Андрей Александрович напомнил и о том, что в 2020 году пройдут Олимпийские игры, где будет представлен и бокс:

- Участницы олимпийской сборной России в своё время точно так же, как и вы, бились на первенствах ЦФО и России, ставили перед собой задачу – добиться победы. Чего я вам и желаю! Ставьте цели, ничего не бойтесь и идите вперёд. Ваши тренеры – главные помощники, которые сделают всё возможное для достижения вами новых вершин, – прозвучало в напутственном слове Андрея Решетова.

В этом году на соревнования смогли приехать команды 15 регионов ЦФО (к слову, всего в России их 17). Естественно, достойно представлена наша Тверская область, в состав сборной вошли 5 воспитанниц конаковской секции бокса: Памелла Лобанова, Марианна Дятлова, Карина Миронец, Вероника Орлова и Ульяна Чугунова. На самом высоком уровне не только проходят зрелищные бои, но и организован приём спортсменов: питание, размещение с щепоткой уважения и заботы. Всё это становится возможным благодаря организаторским способностям Сергея Никишина и поддержке властей.

- Администрация и глава Конаковского района гордятся тем, что такие статусные соревнования проходят именно в нашей муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Олимп», - поделилась с журналистами Аггюль Бородина, - это большая честь для нас, но честь заслуженная. Секция бокса, которой руководит Сергей Иванович, уже много лет подтверждает, что именно здесь будут созданы все условия для красивых, ярких и интересных боёв.

Яркие бои в разных возрастных и весовых категориях продолжались в Конакове до 22 января. Особенно зрелищными оказались финальные поединки. Примечательно, что все конаковские спортсменки смогли подняться на пьедестал почёта. Бронзовыми призёрками стали Ульяна Чугунова и Вероника Орлова, серебряные финалистки – Памелла Лобанова, Марианна Дятлова и Карина Миронец. Последние две девушки вполне могли стать и лучшими, но Марианна слегла с температурой, а что касается финального боя Карины Миронец, то мнение жюри и общественности разделилось. Для нас она - лучшая! Согласно регламенту соревнований, девушки, занявшие 1-е и 2-е места, получают право представить свой регион на всероссийских соревнованиях. Сергей Никишин, который является старшим тренером женской сборной Тверской области, результаты назвал неплохими:

- Практически все спортсменки Тверской области заняли призовые места, что гарантирует области поездку на Россию достаточно большим составом.

Нам остаётся только пожелать успехов спортсменкам города Конаково, которым предстоит прославить свой город уже в феврале.

Анна Рихмайер.