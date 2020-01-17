25 января - День студента (Татьянин день)

Дорогие друзья! Уважаемые студенты

Конаковского района!

Примите искренние поздравления с праздником – Днём российского студенчества!

Этот праздник имеет богатую историю и множество интереснейших традиций, а с 2005 года с Указом Президента Российской Федерации приобрел официальный статус.

Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями время: от студенческих будней, наполненных напряженностью сессий, до студенческой весны, полной юмора и безудержного веселья. По жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни с какими другими.

Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное креативное мышление нужны современному обществу. Именно на вас мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучное будущее Конаковского района. Поэтому искренне надеемся, что те ребята, кто сегодня получает высшее и среднее профессиональное образование в различных учебных учреждениях, после получения дипломов вернутся квалифицированными специалистами на свою малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможности. Никогда не будьте равнодушными, стремитесь постичь всё то, что готовы дать вам учебные заведения, и у вас обязательно все в жизни сложится.

Пусть каждый новый день будет полон радости, улыбок родных и близких. Благополучия и счастья вам!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.

«От сессии до сессии живут студенты весело…»



25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ об учреждении в Москве университета.

Поэтому в этот день именины не только всех Татьян, но и веселый студенческий праздник. Студенческая братия ждёт его с нетерпением, ведь этот праздник принято отмечать весело.

24 января в 12 часов в Конаковском колледже состоится музыкальная программа и праздничное чаепитие в честь Дня студента. В программе: поздравления от преподавателей и студентов, шутки, игры и хорошее настроение. В этот же день в 14 часов в актовом зале филиала МЭИ в г. Конаково состоится мероприятие, посвящённое Дню студента.

Поздравляем всех студентов и Татьян с праздником!