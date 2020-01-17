СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ!

Межрегиональная научно-практическая краеведческая конференция, посвященная 90-летию образования Конаковского района, проходит сегодня и завтра в г. Конаково и в п. Новозавидовском. Ее организаторы: Тверской государственный объединенный музей, Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) и ООО «Завидово девелопмент». В программе:

24 января – Конаковский краеведческий музей (Конаково, пр-т Ленина, 23): 11.30 – регистрация участников конференции и приветственное слово, с 12.00 - заседания. Темы докладов: «История села Карачарово», «Исследование роли семьи Конаковых в выборе названия города и района», «Исторические труды Константина Ивановича Счётчикова», «Конаковский район в творчестве писателя Юрия Красавина», «Самобытный художник Иван Иванович Творожников», «Страницы истории образования в Клинском уезде начала XX века (по материалам архивов)».

Телефон для справок 8(48242) 4-14-49.

25 января – Дом-музей С.Д.Дрожжина (п. Новозавидовский, ул. Советская, 5): 10.00 – регистрация участников, с 10.15 – заседания. Темы докладов: «И.С.Соколов-Микитов в Карачарове», «Поэт-крестьянин Иван Михайлович Окунев», «А.И.Дементьева и ее репертуар», «Лётчик-герой Советского Союза Павел Михайлович Архаров», «Земляки в партизанском движении нашего района в годы Великой Отечественной войны», «Развитие текстильной промышленности в волостях: Василевской, Новинской, Завидовской Клинского уезда в начале ХХ века (по материалам архивов)», «Храм Рождества Богородицы через столетия».

В конце – показ фильма «Завидово из глубины веков». Телефон для справок 8(48242)2-15-38.