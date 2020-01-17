Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
24 января (пятница)
- Дискотека для старшеклассников «День студента». ДК «Современник». Начало в 18.00, вход платный.
- Краеведческая конференция к юбилею Конаковского района. Краеведческий музей. Начало в 11.30.
25 января (суббота)
- 25 - 26 - Первенство России по джиу-джитсу. СК «Олимп». Начало в 10.00.
- Краеведческая конференция к юбилею Конаковского района. Дом-музей С.Д.Дрожжина, п.Новозавидовский. Начало в 10.00.
- Новогодняя олимпиада по вольной борьбе. СОШ п. Козлово. Начало в 11.00.
- Концерт детских творческих коллективов «Зимняя сказка». ДК «Современник». Начало в 14.00, вход платный.
- Вечер «Битлз! Битлз?!...» в чайном клубе. Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.
- Шоу-программа «Татьянин день» в ГДК им. Воровского. Начало в 16.00, вход платный.
- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.
26 января (воскресенье)
- Турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Водно-гребная база (ул. Район завода, 6). Начало в 10.00, стартовый взнос 100 рублей.
- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.
- Концерт ансамбля «Music Брасс». Дом музыки. Начало в 19.00, вход платный.
28 января (вторник)
- Спектакль-игра для детей от 1,5 до 4 лет «Заветное желание». ДК «Современник». Начало в 10.00 и в 17.00, вход платный.