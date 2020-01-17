Анонс выходного дня... и не только

24 января (пятница)

- Дискотека для старшеклассников «День студента». ДК «Современник». Начало в 18.00, вход платный.

- Краеведческая конференция к юбилею Конаковского района. Краеведческий музей. Начало в 11.30.

25 января (суббота)

- 25 - 26 - Первенство России по джиу-джитсу. СК «Олимп». Начало в 10.00.

- Краеведческая конференция к юбилею Конаковского района. Дом-музей С.Д.Дрожжина, п.Новозавидовский. Начало в 10.00.

- Новогодняя олимпиада по вольной борьбе. СОШ п. Козлово. Начало в 11.00.

- Концерт детских творческих коллективов «Зимняя сказка». ДК «Современник». Начало в 14.00, вход платный.

- Вечер «Битлз! Битлз?!...» в чайном клубе. Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.

- Шоу-программа «Татьянин день» в ГДК им. Воровского. Начало в 16.00, вход платный.

- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.

26 января (воскресенье)

- Турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Водно-гребная база (ул. Район завода, 6). Начало в 10.00, стартовый взнос 100 рублей.

- Массовые катания на коньках. МБУ «Конаковский лёд». Начало в 16.00 и 18.00, вход платный.

- Концерт ансамбля «Music Брасс». Дом музыки. Начало в 19.00, вход платный.

28 января (вторник)

- Спектакль-игра для детей от 1,5 до 4 лет «Заветное желание». ДК «Современник». Начало в 10.00 и в 17.00, вход платный.