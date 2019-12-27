В Богородицком Житенном женском монастыре Тверской области открылись новые корпуса социальной гостиницы «Дочки-Матери»

23 января в Богородицком Житенном женском монастыре состоялось торжественное открытие и освящение новых трехэтажных корпусов социальной гостиницы «Дочки-Матери». В комплексе расположены учебные классы для воспитанников обители, детский сад, музыкальная школа, мастерские, концертный зал, помещения для паломников.

В настоящее время в социальной гостинице проживают матери с детьми, нуждающиеся в поддержке. Приют здесь нашли более 90 человек. Сестры оказывают всестороннюю помощь, в том числе организовано обучение детей в школе и детском саду.

После богослужения, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Савва, состоялось награждение людей, внесших вклад в развитие Богородицкого Житенного монастыря. Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награжден первый заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

Праздник завершился концертом с участием воспитанников монастыря.

Поддержка материнства и детства, семей с детьми, многодетных родителей стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января.

«Это огромный объем поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории», – сказал Игорь Руденя после выступления Президента.

В Тверской области сформирована государственная программа в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография». Меры, включённые в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено семьям с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С 1 января внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области