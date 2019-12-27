Игорь Руденя дал ряд поручений по итогам встречи с многодетными семьями города Кимры

23 января Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с многодетными семьями города Кимры во время рабочего визита в муниципалитет. Всего в Кимрском районе 383 многодетных семьи, в которых воспитывают более 1100 детей.

«Многодетные семьи сохраняют наши традиционные ценности, являются примером для всех окружающих, особенно для молодёжи. В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению мер поддержки семей с детьми. Тверской регион идёт по этому пути», — сказал Игорь Руденя.

Многодетные родители с благодарностью отметили высокое участие государства и региона в поддержке семей.

Игорь Руденя ответил на вопросы многодетных семей. В частности, об организации подсобного хозяйства по социальному контракту, лекарственному обеспечению детей и взрослых, предоставлению коммунальных услуг, обеспечению газификации участков для ИЖС. Глава региона дал ряд поручений руководителям профильных Министерств региона.

По предложению участников встречи планируется упростить процедуру получения компенсации многодетным семьям на приобретение автомобиля.

«После разговора с семьями Кимр скорее всего мы доработаем систему, сделаем её более удобной для получателей, чтобы у семей был более доступный механизм получения автомобиля», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Ещё одно поручение по итогам встречи — проработать вопросы об обеспечении школьников не только горячими завтраками, но и бесплатными обедами. Также обсуждалось строительство бассейна в Кимрах, открытия кинотеатра.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области