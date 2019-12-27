Социальные и банковские карты для льготного проезда в транспорте с 1 февраля 2020 года можно будет зарегистрировать в МФЦ и отделениях соцзащиты

С 1 марта 2020 года льготный проезд на автомобильном пассажирском транспорте на территории города Твери и Калининского района будет предоставляться по социальной карте жителя Тверской области либо бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир».

Социальную карту жителя Тверской области можно бесплатно получить в любом офисе ПАО «Сбербанк России» на основании заявления и паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность. Заявление на предоставление карты можно подать уже сейчас, выдавать ее начнут с 1 февраля 2020 года.

Для реализации права на льготный проезд нужно зарегистрировать социальную или банковскую карты в автоматизированной системе учета поездок. Для этого необходимо посетить центр социальной поддержки населения по месту жительства – для жителей города Твери по адресу: Тверь, ул. Склизкова, д.48, кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304; для жителей Калининского района по адресу: Тверь, наб. р. Лазури, д.3, кабинеты 9,11,12.

С 1 февраля 2020 года регистрация карт будет осуществляться также в филиалах ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» № 1, 2, 3, 6 в городе Твери.

Оплата стоимости льготного проезда по карте производится ежемесячно, в течение месяца, предшествующего месяцу предоставления льготного проезда. То есть для оплаты проезда в марте 2020 года средства необходимо зачислить в феврале 2020 года.

Оплатить стоимость льготного проезда в размере 302 рубля в месяц можно через устройство самообслуживания ПАО Сбербанк (банкомат, платежный терминал), через личный кабинет в «Сбербанк-онлайн», мобильный банк Сбербанка.

Льготный проезд по электронным картам будет предоставляться тем же категориям граждан, которые имели право на льготный проезд по единому социальному проездному билету.

Если гражданин, имеющий право льготного проезда, не является жителем города Твери или Калининского района, то льготный проезд, в том числе на территории города Твери и Калининского района ему предоставляется на основании единого социального проездного билета, который он приобретает по цене 302 рубля в прежнем порядке в отделении почтовой связи по месту жительства.

23 января подготовка к внедрению новой транспортной модели перевозок на территории тверской агломерации обсуждалась на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Для нас этот проект является знаковым. Главная задача – обеспечить новый, качественный уровень работы общественного транспорта. Все мероприятия направлены на повышение качества услуг», – подчеркнул на совещании Игорь Руденя.

Обновление общественного транспорта в рамках новой модели пассажирских перевозок пройдет поэтапно в течение февраля. 3 февраля 115 автобусов выйдут на 39 маршрутов. На остальных маршрутах замена на новый транспорт будет проходить в течение февраля. При этом до полного обновления транспорта будет обеспечено движение действующего подвижного состава. С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавится 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 февраля на 13 маршрутов выйдет 117 автобусов. В итоге в рамках новой транспортной модели будет введено 85 маршрутов и свыше 470 автобусов.

В течение первого, переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ).

Список всех маршрутов можно посмотреть на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314.

В Министерстве социальной защиты Тверской области работает горячая линия по вопросам получения социальной карты и обеспечения льготного проезда на общественном транспорте. Задать интересующие вопросы жители региона могут по номеру (4822) 34-90-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области