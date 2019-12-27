Игорь Руденя вручил юбилейные медали «75 лет Победы» ветеранам города Кимры

23 января Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Кимры вручил жителям муниципалитета юбилейные медали «75 лет Победы».

Памятной медалью «75 лет Победы» награждены ветераны Клавдия Фёдоровна Сенаторова и Александра Ивановна Струкова, а также жители блокадного Ленинграда: Николай Николаевич Бис, Людмила Ивановна Раскина, Евгения Александровна Самсонова, Сергей Иванович Урусов.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы вручаем юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» героям, которыми гордится наша страна. В понедельник, 27 января, исполнится 76 лет со дня окончательного снятия блокады Ленинграда. Подвиг жителей осаждённого города на Неве, его защитников и освободителей воплотил духовную мощь нашего народа, беззаветную преданность Родине. Хочу поблагодарить вас, дорогие наши ветераны, и в вашем лице всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда за подвиг, за Великую Победу», — сказал Игорь Руденя.

На встрече с ветеранским активом за чашкой чая глава региона обсудил актуальные вопросы развития города и района. Один из вопросов коснулся медицинского обслуживания ветеранов. Игорь Руденя дал поручение обеспечить еженедельное посещение ветеранов на дому врачами Кимрской центральной районной больницы.

Обсуждалось решение кадрового вопроса в учреждении. В 2020 году завершают целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете и придут на работу в Кимрскую ЦРБ 5 специалистов, в том числе 2 детских врача. 8 специалистов трудоустроились в больницу из соседнего муниципалитета Московской области – Дубны.

На территории Кимрского района работает мобильный медицинский комплекс, оборудованный современными аппаратами УЗИ и ЭКГ. В составе врачебной выездной бригады – врачи лучших областных учреждений здравоохранения. Игорь Руденя поручил обеспечить эффективное информирование жителей муниципалитета о графике выездов мобильного комплекса.

Ещё одно поручение – о проведении ежемесячных отчётов главных врачей центральных районных больниц региона перед советом глав муниципальных образований.

Представители старшего поколения обратились к Игорю Рудене с просьбой о выделении нового помещения для ветеранской организации. Губернатор дал поручение руководству муниципалитета проработать этот вопрос.

Также на встрече говорили о мерах улучшения демографической ситуации, вопросах развития инфраструктуры, в том числе ремонте дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области