В Тверской области в ближайшие три года построят 11 детских садов и две школы

22 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о строительстве объектов образования. В частности, обсуждалась реализация проектов по строительству школ в микрорайонах «Радужный» и «Южный» Твери, а также детских садов в муниципалитетах региона. Ввод новых объектов запланирован в 2020-2022 годах.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость строительства новых детских садов и школ, обеспечения необходимого количества мест для учеников и дошкольников. Это один из ключевых факторов в демографической политике и поддержке семей с детьми», – сказал Игорь Руденя.

В текущем году в регионе начинается и продолжается строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест: двух учреждений в Твери, по одному – в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов на 600 мест: двух в областном центре, по одному – в Калининском районе и Вышнем Волочке.

Участники совещания обсудили ход работ на объектах, а также вопросы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением конкурсных процедур, обеспечением инженерной инфраструктурой.

В высокой степени готовности находится детский сад в микрорайоне «Южный» Твери. Возведено здание, на завершающем этапе – отделочные работы. Сейчас идет монтаж инженерных коммуникаций, сантехники, мебели, оснащение пищеблока необходимым оборудованием. Высокий процент готовности также на объекте в посёлке Эммаусс Калининского района. Продолжается стройка в поселке Ривицкий Максатихинского района.

Начато строительство нового дошкольного учреждения на 100 мест в Торжке, ведется подготовка площадки для возведения детского сада на 110 мест в Лихославле.

Кроме того, разработана проектная документация на строительство детского сада в Вышнем Волочке на 160 мест и на улице Склизкова в Твери на 190 мест. Новые дошкольные учреждения также построят в микрорайоне «Южный» по улице Левитана (на 190 мест) и поселке Бурашево в Калининском районе (на 80 мест).

На совещании обсуждалось строительство новых школ.

Учреждение в микрорайоне «Радужный» возводится по национальному проекту «Образование». Общий объём финансирования проекта – более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. В настоящее время на площадке идут подготовительные работы, ведётся разработка котлована. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1224 места и построено по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне «Брусилово», который начал работу в 2020 году.

Аналогичная школа на 1224 места появится в микрорайоне «Южный» Твери. Она будет расположена рядом с новым детским садом по улице Левитана.

В День знаний в 2019 году в Твери в рамках нацпроекта «Образование» начал работу второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Также в 2019-м введены новые детские сады в посёлке Калашниково Лихославльского района и в Старице.

Пресс-служба Правительства Тверской области