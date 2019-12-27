Новый цифровой рентген-аппарат закупят для Тверского противотуберкулёзного диспансера

Новый цифровой рентген-аппарат и бактериологический анализатор будут приобретены для Тверского областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Финансирование на эти цели в размере около 28 млн рублей одобрено на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В Тверском медицинском колледже в 2020 году будет проведён капитальный ремонт. На эти цели из областной казны планируется направить порядка 14 млн рублей. В порядок приведут помещения на 5 этаже, спортивный и тренажёрный залы.

«С 2019 года мы начали активную программу по развитию регионального здравоохранения. На первый план вышла служба скорой помощи, развитие высокотехнологичной медицины, детских медицинских учреждений, выполнение других задач в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», — считает Игорь Руденя.

Адресной инвестиционной программой региона (АИП) в сфере здравоохранения на 2020-2022 годы запланировано строительство и проектирование ряда значимых объектов. Ключевой проект — строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери.

В настоящее время ведется подготовка земельного участка под строительство объекта. В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя – государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта. Из федерального бюджета на строительство учреждения в 2020-2022 годах будет направлено более 4,6 млрд рублей. Предусмотрены также другие источники финансирования.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

В проектировании ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.



Пресс-служба Правительства Тверской области