Игорь Руденя в Кимрах возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны

23 января Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в городе Кимры. Визит начался с возложения цветов к монументу работникам Савеловского завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны, юнармейцы, жители города.

Монумент создан в 1965 году. Рядом с памятником установлена бетонная мемориальная плита с именами рабочих Савеловского машиностроительного завода, павших в боях за Родину в 1941-1945 годах.

Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году были проведены работы по ремонту памятника.

В ходе рабочей поездки в Кимры Игорь Руденя посетит учреждения образования и здравоохранения. В частности, Губернатор осмотрит детские поликлиники №1 и №2 Кимрской центральной районной больницы, проведет рабочую встречу по вопросам повышения качества обслуживания детского населения г. Кимры.

Также в программе визита – встречи с ветеранским активом муниципалитета и многодетными семьями.

В ходе рабочей поездки Игорь Руденя проконтролирует выполнение поручений, данных в ходе предыдущего посещения города.

Пресс-служба Правительства Тверской области