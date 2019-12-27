Игорь Руденя в Кимрах возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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23 января Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в городе Кимры. Визит начался с возложения цветов к монументу работникам Савеловского завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны, юнармейцы, жители города.
Монумент создан в 1965 году. Рядом с памятником установлена бетонная мемориальная плита с именами рабочих Савеловского машиностроительного завода, павших в боях за Родину в 1941-1945 годах.
Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году были проведены работы по ремонту памятника.
В ходе рабочей поездки в Кимры Игорь Руденя посетит учреждения образования и здравоохранения. В частности, Губернатор осмотрит детские поликлиники №1 и №2 Кимрской центральной районной больницы, проведет рабочую встречу по вопросам повышения качества обслуживания детского населения г. Кимры.
Также в программе визита – встречи с ветеранским активом муниципалитета и многодетными семьями.
В ходе рабочей поездки Игорь Руденя проконтролирует выполнение поручений, данных в ходе предыдущего посещения города.
Пресс-служба Правительства Тверской области