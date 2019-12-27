Тверской колледж сервиса и туризма оснастят для участия в чемпионатах «Ворлдскиллз» и «Абилимпикс»

В Тверском колледже сервиса и туризма будет установлено оборудование для проведения ежегодных чемпионатов профессионального мастерства «Ворлдскиллз» и «Абилимпикс». На эти цели из регионального бюджета планируется направить свыше 2,1 млн рублей. Финансирование одобрено на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Новое оборудование будет установлено по 3 компетенциям: «Организация экскурсионных услуг», «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис».

Развитие системы профобразования — в числе приоритетных направлений для Тверской области.

«Сегодня наша главная задача – обеспечить обучение востребованных на рынке труда специалистов. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. Ранее все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области