В Тверской области по программе переселения граждан из аварийного жилья улучшат условия более 5100 человек

Реализация в Тверской области программы переселения граждан из аварийного жилья обсуждалась 22 января на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. Всего в регионе с 2019 по 2025 годы запланировано улучшить жилищные условия для более 5100 человек, проживающих в квартирах общей площадью 89,7 тыс. кв метров.

«Наши главные задачи в процессе переселения граждан из аварийного фонда – предоставить качественное жилье, при этом развивать территории в соответствии с генеральными планами», – сказал Игорь Руденя.

В 2019-2020 годах в Тверской области реализуется первый этап программы переселения граждан из помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы, Нелидовский городской округ.

Так, Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретили 170 жителей Тверской области – участники программы из Ржева и Торопца, а также поселка Редкино Конаковского района. Всего за 2019-2020 годы в ходе первого этапа программы будет переселено свыше 520 человек из 6,6 тыс. кв метров жилья.

В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовых территорий.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с обеспечением комфортных и безопасных условий проживания, развитием придомовых территорий. В частности, Игорь Руденя отметил, что во дворах домов, куда переселяются граждане, необходимо предусмотреть «лежачие полицейские».

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 560 млн рублей из регионального.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить жителей аварийных квартир, признанных таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области