В Тверской области продолжается работа по сокращению нелегальной трудовой миграции

В 2019 году в Тверской области было выдано на 4,3% больше патентов на трудовую деятельность иностранных работников в регионе, что является следствием усиления деятельности властей по контролю миграционного потока.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, в прошлом году количество выданных патентов для работы у физических лиц сократилось на 30,3%, для работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – выросло на 21,4%.

При этом стоимость документа, дающего иностранцам право на работу в Верхневолжье, год за годом увеличивается. С 2020 года патент для трудовых мигрантов проиндексирован почти на 5% – до 5585 рублей в месяц. В течение нескольких лет в Тверской области цена патента остается самой высокой в ЦФО. Это принципиальная позиция региональной власти, которая делает ставку на обеспечение местных жителей рабочими местами в первоочередном порядке, в том числе, за счет введения ограничений для иностранных граждан на работу по широкому перечню видов экономической деятельности и сокращения потока нелегальных трудовых мигрантов.

«Мы очень внимательно относимся к вопросам трудовой миграции, обеспечения приоритета интересов коренных жителей, их права на работу в регионе. Совместно с управлениями ФСБ и МВД проведена серьёзная работа по борьбе с нелегальной миграцией. Эта политика приносит свои положительные результаты», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году Правительством Тверской области продлен запрет на привлечение иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности. Из них по 27 видам – введен полный запрет, еще по 6 видам – установлен запрет по отдельным профессиям. В частности, иностранных граждан нельзя принимать на работу на пассажирском транспорте, в сферах образования и здравоохранения, производства готовых металлических изделий, строительства гидротехнических сооружений.

За последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено около 9 тыс. рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.