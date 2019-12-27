В Тверской области завершается реконструкция дороги к Ржевскому мемориалу

Реконструкцию автомобильной дороги от федеральной трассы М-9 «Москва-Балтия» до строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату обсудили 22 января на совещании в региональном Правительстве, которое провёл Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время на объекте выполнен основной объём работ.

В рамках проекта дорога протяжённостью порядка 1 км будет расширена на всём протяжении до 4 полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.

До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт», обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке. Кроме того, Игорь Руденя поручил подготовить предложения по проекту реконструкции подъезда к Ржеву от федеральной трассы М-9 через деревню Хорошево.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса.

Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. На площади перед монументом будут возведены две подпорные стены, облицованные листами из кортеновской стали, на которых будут запечатлены имена красноармейцев, павших под Ржевом.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26 ноября 2019 года Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Ежедневно на создание Ржевского мемориала приходит несколько десятков народных пожертвований, в том числе от соотечественников и потомков героев из других государств и стран бывшего Советского Союза. В настоящее время собрано более 300 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области