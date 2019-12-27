Памятник Андрею Дементьеву планируется установить в Твери в этом году

В 2020 году в центре Твери планируется установить памятник нашему земляку, известному поэту Андрею Дементьеву. Финансирование проекта рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, память об Андрее Дементьеве, его творчестве - это память о целой эпохе.

«Уверен, что памятник поэту в центре Твери станет не только памятным местом, но и туристическим объектом», — сказал Игорь Руденя.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи. Поэт ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

Планируемое место установки памятника – улица Андрея Дементьева. Автор проекта — Народный художник Российской Федерации, скульптор А.Н. Ковальчук.

В июле прошлого года в центре Твери, в Тверском государственном университете, где знаменитый земляк провёл первые студенческие годы и начал писать первые стихи, была также открыта мемориальная доска, посвящённая Андрею Дементьеву.

В Тверской области по инициативе Игоря Рудени учреждена премия имени Андрея Дементьева. Она имеет международный статус и будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

2 ноября 2018 года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

В Твери Андрей Дементьев, долгие годы возглавлявший журнал «Юность», продолжил традицию издания открывать новые имена. В 2013 году по инициативе Андрея Дмитриевича в Твери был создан единственный в России Дом поэзии, где ежегодно празднуется Всемирный день поэзии, проходит Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок».

Пресс-служба Правительства Тверской области