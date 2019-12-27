В областной клинической больнице и городской больнице №7 Твери начали работу два новых компьютерных томографа

В рамках реализации в Тверской области национального проекта «Здравоохранение» в областной клинической больнице и городской больнице №7 Твери начали работать два новых компьютерных томографа на 64 среза.

«Сегодня на первый план в Тверской области выходит развитие службы скорой помощи, высокотехнологичной медицины, детских медицинских учреждений, выполнение других задач в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» », – отметил Губернатор Игорь Руденя 21 января при обсуждении адресной инвестиционной программы региона в здравоохранении.

Компьютерный томограф в городской клинической больнице №7 был установлен по программе модернизации сосудистых центров. Как сообщил главный врач учреждения Евгений Янушевич, это современный аппарат с высокой разрешающей способностью, которая позволяет диагностировать более широкий спектр патологий, чем ранее действующий томограф. Кроме того, сокращено время процедуры и лучевая нагрузка на пациента и врача.

Компьютерный томограф, который был введен в эксплуатацию с открытием сосудистого центра в 2013 году, также готов к работе после ремонта. Наличие двух томографов в ГКБ позволит значительно улучшить качество медицинской помощи и ускорить проведение необходимых процедур. Сейчас городская больница №7 обслуживает население Заволжского района города Твери, части Пролетарского района, а также жителей Кимрского, Калининского и Рамешковского районов Тверской области.

Еще один аналогичный КТ на 64 среза установлен в областной клинической больнице. Для этого здесь было полностью подготовлено отдельное помещение и проведен ремонт.

«У нас в больнице действуют еще два компьютерных томографа, одному из них 10 лет, другому – 8. Покупка нового компьютерного томографа очень нас выручила. Мы видим национальный проект «Здравоохранение» в действии», – отметил главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов.

В настоящее время в областной клинической больнице также завершается установка современного ангиографического комплекса. С помощью него проводят современное лечение инфарктов, инсультов. Внутрикоронарные и внутрисосудистые вмешательства в ОКБ проводят уже более 10 лет. Ежегодно здесь выполняется более 2000 операций.

Пресс-служба Правительства Тверской области