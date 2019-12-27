В Твери стартует очередной курс занятий в Центре подготовки организаторов здравоохранения

22 января в Твери стартует очередной курс занятий в Центре практической подготовки организаторов здравоохранения. В учебном семинаре примут участие представители регионального Правительства, главные врачи медицинских учреждений Твери и области, приглашенные специалисты.

Центр практической подготовки организаторов здравоохранения был создан по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Первое занятие на базе Центра состоялось в январе прошлого года. Всего в 2019-м было проведено 12 занятий по актуальным для тверского здравоохранения вопросам.

Практические занятия в Центре проводятся в виде семинаров, круглых столов, мастер-классов. К участию приглашаются специалисты ведущих федеральных клиник России, Федерального центра внедрения «Новой модели в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», Росздравнадзора и другие.

В рамках курса, который начинается 22 января, выступит генеральный директор группы компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» Алина Петиченко с докладом об интегрированной системе менеджмента качества и безопасности пациентов на основе ISO 9001:2015.

Также участники занятий обсудят требования к проведению ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, критерии оценки качества пространства согласно проекту «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

В числе докладчиков будут главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Оксана Комарова, которая расскажет о ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Кроме того, будут обсуждаться требования к проведению ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, информационная безопасность.

Пресс-служба Правительства Тверской области