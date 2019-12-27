Строительство новых объектов здравоохранения в Тверской области обсудили на заседании в региональном Правительстве

21 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о реализации адресной инвестиционной программы(АИП) региона в сфере здравоохранения. Обсуждались объекты строительства и проектирования на 2020-2022 годы.

«С 2019 года мы начали активную программу по развитию регионального здравоохранения. На первый план вышла служба скорой помощи, развитие высокотехнологичной медицины, детских медицинских учреждений, выполнение других задач в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» », — сказал Игорь Руденя.

Ключевой проект АИП — строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери.

В настоящее время ведется подготовка земельного участка под строительство объекта. В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя – государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта. Из федерального бюджета на строительство учреждения в 2020-2022 годах будет направлено более 4,6 млрд рублей. Предусмотрены также другие источники финансирования.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

В проектировании ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания. Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.

Также в числе объектов АИП по направлению здравоохранения на 2020-2022 годы — строительство детской поликлиники в Торжке, нового корпуса областного онкодиспансера, участковой больницы в посёлке Новозавидовский Конаковского района, завершение строительства поликлиники в Старице и ряд других объектов.

Кроме того, на совещании обсуждалась программа строительства и ремонта учреждений приоритетных объектов госучреждений здравоохранения Тверской области на 2020-2023 годы. В неё планируется включить порядка 100 объектов. Общий объём финансирования на 3 года составит около 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области