В Тверской области молодые семьи с детьми могут получить до 500 тыс. рублей на частичное погашение ипотеки

В Тверской области молодые семьи с детьми могут получить социальную выплату в размере до 500 тыс. рублей на частичное погашение ипотеки. Вопрос о новой мере поддержки в демографии вошел в повестку заседания регионального Правительства 21 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Весной 2019 года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок, единовременной выплаты в размере до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка могут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

На заседании Правительства принят порядок предоставления выплаты. Она предусмотрена семьям, которые приобрели жилье в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. Кроме того, супруги должны быть гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по постоянному месту жительства на территории Тверской области.

«В Верхневолжье реализуется целый ряд инициатив в демографии, – отметил Игорь Руденя при общении с журналистами после заседания регионального Правительства. – Это региональный материнский капитал, помощь в приобретении формы для учебы, горячее питание в школе. Считаю, что направления по поддержке многодетных семей нужно активнее внедрять в наших муниципалитетах. В том числе будем дорабатывать систему посещения культурных и спортивных учреждений многодетными семьями, а также доступность дополнительного образования».

Участники заседания Правительства также рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий на приобретение жилья многодетным семьям с невысокими доходами. Теперь снижена доля софинансирования от муниципалитетов по этому направлению с 30% до 20%. В 2020-м от муниципальных образований подано 44 заявки, объем финансирования из областного бюджета составляет 80,2 млн рублей. Всего за прошедшие 10 лет при поддержке области было обеспечено жильем 195 многодетных семей Верхневолжья.

21 января основным вопросом заседания Правительства Тверской области стал проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января. Госпрограмма Тверской области сформирована в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография».

Меры, включённые в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено поддержке семей с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С 1 января внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области