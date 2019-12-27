Школьников Тверской области приглашают принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020»

Движение «Бессмертный полк России» запускает конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020». В этом году он приобретает статус международного: участниками могут стать ребята из регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Регистрация доступна на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru.

Конкурс направлен на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Основной тезис проекта – «От истории семьи – к истории страны».

«Мы чтим мужество и патриотизм защитников Отечества, которые не щадили жизни, чтобы изгнать врага с родной земли. Воины и мирные жители, пройдя сквозь огонь сороковых годов, навсегда оставили в памяти поколений немеркнущие примеры отваги и несгибаемой силы», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут не только узнать фронтовую историю своей семьи, но и научиться работать с архивами.

До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Победители конкурса будут приглашены в Москву и 9 мая примут участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

В прошлом году конкурсе объединил около 10 тысяч ребят из разных регионов России.

Организаторы конкурса – движение «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, «Поисковое движение России», объединение «Волонтёры Победы», МИА «Россия сегодня», Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2020-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В год 75-летия Победы ключевым мероприятием станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

Традиционно в одно и то же время – в 15:00 в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания. В 22:00 состоится праздничный салют.

Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам», пройдут многочисленные концертные программы и другие события.

Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов. В частности, обеспечению бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий.

К 9 мая всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также предоставлена региональная денежная выплата.

Размер выплаты для ветеранов в 2020 году по инициативе Игоря Рудени увеличен более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

В этом году выплату впервые получат более 100 тысяч жителей Верхневолжья, ранее не получавших данной поддержки. Это труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области