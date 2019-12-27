В Тверской области принята госпрограмма «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» на 2020-2028 годы

21 января на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрена государственная программа «Развитие транспортного комплексаи дорожного хозяйства Тверской области». Впервые отраслевая госпрограмма принята в Верхневолжье на 9 лет – с 2020 по 2028 годы.

«Наши главные задачи– привести дорожную сеть региона в порядок, повысить безопасность на дорогах. За 9 летпланируем направить около 103 миллиардов рублей на эти цели. Еще одна важная задача – наладить работу общественного транспорта. Сейчас мы внедряем новую систему перевозок. На начальном этапе – в Твери и Калининском районе. Следующая задача, которая обозначена в госпрограмме – обеспечить качественные пассажирскиеперевозки во всех муниципалитетах», – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ после обсуждения вопроса на заседании Правительства.

Новая модель пассажирских перевозок будет внедрена с 3 февраля 2020 года. В течение первого, переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ). С 1 марта проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителя Тверской области либо по электронной бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир». При этом стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц.

Игорь Руденя подчеркнул одно из преимуществ новой модели пассажирских перевозок – возможность льготного проезда на всех маршрутах общественного транспорта.

Новый транспорт экологического стандарта «Евро-5» будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле. Автобусы будут работать на маршрутах с 5 до 24 часов. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

Помимо новой транспортной модели в госпрограмму на 2020-2028 годы вошли мероприятия, связанные с реализацией в Тверской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках национального проекта в Тверской области в ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние ключевые региональные трассы – социально значимые дороги, магистрали, необходимые для реализации туристических и инвестиционных проектов.

В 2020 году запланирован ремонт 153 км дорог по сравнению со 104 км в 2019-м. На 2021 год по национальному проекту заложен ремонт 328 км региональных дорог, в 2022-м – еще более 153 км.

В Твери в 2020 году по национальному проекту планируется отремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети. Всего с 2019-2024 годы будет приведено в порядок около 260 км городских дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области