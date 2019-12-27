На заседании Правительства Тверской области представили новую региональную награду – знак «Слава отца»

С 2020 года в Верхневолжье по инициативе Губернатора Игоря Рудени введена новая региональная награда – почетный знак Тверской области «Слава отца». 21 января знак «Слава отца» был представлен на заседании регионального Правительства. Также утвержден перечень документации для претендентов на награду.

«Получить знак «Слава отца» почетно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное».

Новая награда предусмотрена за заслуги в укреплении семьи, вклад в возрождение семейных традиций Верхневолжья. Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

Награжденным знаком «Слава отца» предусмотрена единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей.

21 января основным вопросом заседания Правительства Тверской области стал проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января. Госпрограмма Тверской области сформирована в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография».

Меры, включённые в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено поддержке семей с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С 1 января внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области