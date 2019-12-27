Василий Лановой о Ржевском мемориале

Создание Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Народный артист СССР, Почетный член РВИО, Сопредседатель Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

- Я три с половиной года в возрасте от семи до десяти с половиной лет был в оккупации под Винницей у немцев и у румын. Мы приехали туда 22 июня к дедушкам и бабушкам. И все, что за эти три с половиной года было, осталось на всю мою жизнь: вещи, которые не сравнимы ни с чем по мощи. Именно тогда я впервые услышал слово «Ржев», но еще не знал, что это такое, - рассказал Народный артист СССР Василий Лановой.

Позже от оккупантов мальчик узнал и про Ржев, и про Сталинград. Это впечатление осталось у него на всю жизнь.

- Когда я увидел гениальный памятник, который будет во Ржеве - это грандиозно. Это память великого поколения, которое заплатило высокую цену для того чтобы сохранить все русское: природу, язык, музыку, красоту, все это.

Мои отец и мать были инвалидами первой и второй группы, потому что на химическом заводе в первые пять дней, пока настраивали аппаратуру, вручную разливали «жидкость Молотова». У меня это тоже осталось на всю жизнь главным нашим вкладом в Победу, и я это не забуду.

Если у меня будет возможность, когда будут открывать этот памятник, я обязательно постараюсь приехать. Пусть мы никогда не забываем эти чувства, русский человек не должен этого забывать, - сказал Василий Лановой.

Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с такими мемориальными комплексами, как «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманской области, «Тыл — фронту» в Магнитогорске, «Памятник Матросу и Солдату» в Севастополе, «Поклонная гора» в Москве, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и другими знаковыми памятниками.

Ржевский мемориал Советскому солдату создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. Проект реализуется без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.