Губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем Совета директоров ГК «Агранта» Сергеем Бачиным строительство транспортно-пересадочного узла в Завидово

21 января Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Сергеем Бачиным. Обсуждалось строительство транспортно-пересадочного узла и новой железнодорожной ветки в Завидово в рамках реализации инвестиционного проекта «Волжское море».

«Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область, – считает Игорь Руденя. – В регионе намечено развитие туристических объектов в Завидово, а также в Твери, Кимрах, Конаково и других городах».

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается всесезонный курорт. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты. Предполагается развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр. Общий объем инвестиций – порядка 35 млрд рублей.

Повысить доступность объектов для гостей позволит транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется создание речного порта, который сможет принимать более 2 тысяч пассажиров в сутки, железнодорожной ветки и других объектов.

В рамках соглашения между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму на 2020-2022 годы на создание транспортно-пересадочного узла предусмотрены ассигнования в общем объеме более 1,2 млрд рублей, в том числе свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета, порядка 195 млн рублей – из областного.

Кластер «Волжское море» Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года. В рамках инвестпроекта предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить стабильные налоговые поступления в региональный бюджет.

Пресс-служба Правительства Тверской области