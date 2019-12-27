Игорь Руденя: реализация демографической и семейной политики – приоритет для Тверской области

21 января Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Основным вопросом повестки дня рассмотрели проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января.

Госпрограмма Тверской области по развитию демографической и семейной политики сформирована в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография».

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», — сказал Игорь Руденя.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Также в числе плановых показателей госпрограммы – увеличение суммарного коэффициента рождаемости, рост доли детей в общей численности населения региона, снижение количества неполных семей и разводов.

Меры, включённые в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено поддержке семей с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий.

Предусмотрены социальные выплаты на погашение ипотеки молодым семьям, субсидии муниципалитетам на покупку жилья для многодетных семей.

Игорь Руденя отметил: при реализации проекта по предоставлению земельных участков многодетным семьям особое внимание стоит уделить их обеспечению инфраструктурой. В том числе это сети водо- и газоснабжения.

По итогам обсуждения темы с экспертами Губернатор дал ряд поручений по доработке региональной программы по развитию демографической и семейной политики. Одно из них – о создании центров планирования семьи, где будут получать медицинские консультации семьи, которые готовятся к появлению детей. Другое поручение – о развитии сети филиалов областного перинатального центра. В этом году планируется открыть их в Нелидово, Ржеве и Кимрах, в следующем – в Вышнем Волочке и Бежецке.

Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации.

Глава региона поручил создать буклет с информацией о полном комплексе мер поддержки семей с детьми, который будет распространяться в женских консультациях, социальных и других учреждениях. С этой же целью будет открыта горячая линия в областном Министерстве семейной и демографической политики.

Также по поручению Игоря Рудени планируется расширить возможности для многодетных семей по льготному посещению учреждений культуры и спорта.

Справочно: В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области