Более 4500 семей Тверской области с 2018 года получили выплаты при рождении первого ребенка

С 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина в России введена дополнительная мера государственной поддержки семей с детьми – ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. За этот период материальную помощь получили 4597 семей Верхневолжья.

Выплата осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Для ее назначения в Тверской области в 2020 году совокупный доход семьи из трех человек не должен превышать 71 347 рублей.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, который устанавливается в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Верхневолжье это 11 399 рублей 9 копеек.

В 2020 году из федерального бюджета на предоставление выплат Тверской области выделяется 1,2 млрд рубля.

15 января Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Одной из ключевых тем Послания стала демография, расширение поддержки семей с детьми.

В том числе семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет. Глава государства также поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Будет продолжена программа материнского капитала до 2026 года, общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

«То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории», – сказал Игорь Руденя после выступления Президента.

В тверском регионе действует целая система поддержки семей с детьми, стимулирования рождаемости. В настоящее время реализуется 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.