В областной больнице экстренно прооперирован пациент из Ржева, доставленный вертолетом санавиации

17 января 2020 года вертолет «Ансат» национальной службы санавиации с бригадой медиков областной клинической больницы вылетал в город Ржев. Из Ржевской центральной районной больницы в ОКБ госпитализирован пациент с острой сердечной недостаточностью.

Пожилому мужчине потребовалась экстренная постановка электрокардиостимулятора. Оперативное вмешательство было успешно проведено кардиохирургами областной клинической больницы.

Всего в 2019 году вертолеты санитарной авиации совершили 210 вылетов, эвакуировали 247 пациентов, в том числе 25 детей. В областную клиническую больницу было госпитализировано более 130 человек с диагнозом «ишемическая болезнь сердца», в том числе острый инфаркт миокарда.

Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена Губернатором Игорем Руденей. В феврале 2019 года Игорю Рудене был вручен сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» на обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году из федерального и областного бюджетов выделено 178 млн рублей. Полеты будут осуществлять вертолет «Ансат» ОАО «Национальная служба санитарной авиации» и воздушное судно ОАО «Конверс АВИА».

По поручению Игоря Рудени вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья создаются вертолетные площадки. В настоящее время в регионе насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Для обеспечения посадки спасательных вертолетов, в том числе вне специальных площадок, закупят 37 комплексов светосигнального оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области