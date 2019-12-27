С января 2020 года в Тверской области пособия работающим гражданам выплачиваются по-новому

С 1 января 2020 года в Тверской области реализуется пилотный проект «Прямые выплаты». Теперь выплата пособий застрахованным работающим гражданам осуществляется не работодателем, а региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).

Переход на прямые выплаты гарантирует получение пособий независимо от финансового положения работодателя, уменьшает вероятность ошибок при расчете пособий и обеспечивает правильность и своевременность их начисления.

ФСС напрямую будет начислять пособие по временной нетрудоспособности (начиная с 4 дня нетрудоспособности); пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (с 1 дня); единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме того, будет производиться оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного предоставляемого) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, который предоставляется работнику, пострадавшему на производстве.

За работодателем закреплена выплата пособий на погребение, оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, пособий по временной нетрудоспособности в первые три дня.

Работник, как и прежде, должен будет представить работодателю документы на выплату пособия – листок нетрудоспособности, свидетельство о рождении ребенка и др. – и написать соответствующее заявление.

После получения документов работодатель в течение 5 календарных дней направляет документы в региональное отделение Фонда, а Фонд в течение 10 дней с момента получения документов назначает и выплачивает пособие.

Актуальная информация размещена на сайте r69.fss.ru в разделе «Прямые выплаты».

Пресс-служба Правительства Тверской области