Светлана Максимова - о ежегодном послании Президента Федеральному собранию

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Депутат Государственной Думы Светлана Максимова вместе с коллегами из обеих палат Федерального Собрания, членами Правительства Российской Федерации и Главами регионов также приняла участие в мероприятии. В ходе послания было затронуто множество важных вопросов, касающихся развития нашего государства.

“Меня, как депутата Государственной Думы, как члена комитета по аграрным вопросам, как сельского человека, заботят вопросы развития села. Бедность на селе – одна из основных проблем России. Наша страна – самая большая в мире, больше половины наших территорий занимают сельские местности. Люди живут и работают там благодаря малому бизнесу: производят фермерские продукты, занимаются животноводством и растениеводством, развивают «сельский туризм». Владимир Владимирович внес предложение об увеличении инвестиций в развитие промышленности и сельского хозяйства, а также снизить давление контрольно-надзорных органов на частные предприятия”,- прокомментировала Светлана Максимова.

Первоначальными темами послания стали демографическая ситуация в стране и действия по ее улучшению, а также сферы образования и медицины. Владимир Владимирович выдвинул ряд предложений по данным вопросам, вот главные из них:

- с января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Ежегодно материнский капитал будет индексироваться (увеличение материнского капитала на 150 тыс. руб. для второго ребенка до суммы 616 тыс. руб.). Также программа выплаты материнского капитала, ранее рассчитанная до 31 декабря 2021 года, продлена до 31 декабря 2026 года;

-с 1 января 2020 года будут осуществляться ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет для малоимущих семей (семей, официальный доход членов которых не превышает сумму установленного прожиточного минимума);

-все ученики начальной школы с 1-го по 4-й классы будут бесплатно обеспечены горячим питанием. Это начинание уже несколько лет реализуется на территории Тверского региона. Из бюджета Тверской области предоставляются субсидии всем муниципальным образованиям на организацию горячего питания для всех обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений;

-с 1 сентября 2020 года будут осуществляться специальные выплаты (+ 5 тыс. рублей) для классных руководителей. Те выплаты, которые они получали ранее – останутся.

Получение качественной первичной медицинской помощи:

В 2020 году регионам необходимо в полном объеме завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов;

-к 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, при этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам:

-70% бюджетных учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело»;

-75% по направлению «педиатрия»;

- 100% по самым дефицитным направлениям ординатуры.

В Тверской области молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, за счет средств областного бюджета уже поступают денежные выплаты в размере:

-30000 рублей специалисту с высшим образованием;

-24000 рублей специалисту со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена;

-9000 рублей специалисту со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

Эти выплаты осуществляются в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством после окончания образовательной организации, а также предоставляется единовременная денежная выплата:

по окончании первого года работы - 5 000 рублей;

по окончании второго года работы - 10 000 рублей;

по окончании третьего года работы - 20 000 рублей.

Об изменениях в Конституцию:

Владимир Путин предложил провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок. При этом он не видит необходимости в принятии новой Конституции России.

Также Президент предложил доверить Государственной Думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов.

Также Владимир Владимирович выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции страны в российском правовом пространстве.

Глава государства считает, что решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.

Президент также заявил, что в Конституции должны быть закреплены положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

Ограничения:

Президент предложил внести поправки в Конституцию, закрепляющие запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц.

Владимир Путин также заявил, что кандидат в президенты России должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти.

Сейчас на представителях власти нашей страны лежит непростая задача по обеспечению достижения поставленных Президентом Российской Федерации целей. Региональное отделение партии «Единая Россия» также взяла под контроль выполнение задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным.