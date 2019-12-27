В клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери после капитального ремонта начало работу нейрохирургическое отделение

Обновленное нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медицинской помощи в Твери принимает пациентов. Здесь был проведен капитальный ремонт с заменой всех инженерных коммуникаций. Расширены палаты и дверные проемы, оборудованы душевые для пациентов и персонала, приобретены новые функциональные койки в палаты. Созданы условия для комфортного пребывания маломобильных пациентов.

В декабре 2019 года Губернатор Игорь Руденя посетил нейрохирургическое отделение больницы, где уже завершались ремонтные работы.

«Важно при проведении ремонта использовать качественные материалы, оборудовать здание для удобства маломобильных людей, обеспечить антитеррористическую защищённость», – отметил по итогам посещения Игорь Руденя.

В 2020 году в учреждении планируется продолжить обновление материально-технической базы. Так, предполагается установить компьютерный томографа 64 среза с программным обеспечением.

Всего в больнице скорой помощи насчитывается 9 специализированных стационарных отделений на 330 коек, 8 подразделений параклинических и диагностических служб, дневной стационар на 125 коек, поликлиника на 480 посещений в смену и два офиса врачей общей практики. В больнице оказывается 92 вида медицинской помощи.

Повышение качества специализированной медпомощи – важное направление развития здравоохранения региона в рамках национального проекта. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 15 января, значимый вклад в демографию принадлежит системе здравоохранения, развитию специализированной, высокотехнологичной помощи, первичного звена в районах.

В Тверской области 27 декабря 2019 года в муниципалитеты были переданы 17 машин скорой помощи «Форд Транзит» классов «С» и «В». Транспорт оснащён современным диагностическим оборудованием и имеет высокую проходимость, что позволит обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сёл и деревень. Машины предназначены для Тверской станции скорой медицинской помощи, Бежецкой, Вышневолоцкой, Зубцовской, Калязинской, Кимрской, Конаковской, Кувшиновской, Нелидовской, Пеновской, Ржевской, Селижаровской ЦРБ.

По национальному проекту в областном бюджете на 2020-2022 предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения региона – создание современной инфраструктуры, проведение ремонтов и закупку высокотехнологичного оборудования, внедрение системы «Бережливая поликлиника», обновление автопарка скорой медицинской помощи. А также развитие в регионе сети филиалов областной клинической больницы и перинатального центра, новых сосудистых центров и отделений.

В Тверской области реализуются 7 региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение»: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, цифровизация регионального здравоохранения.

В 2019 году общий объем финансирования национального проекта «Здравоохранение» в тверском регионе составил 1,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области