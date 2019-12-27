Тверская область заняла 2-е место по упоминаемости в СМИ в контексте нацпроектов

Тверская область по итогам декабря вместе с Нижегородской областью и Краснодарским краем вошла в тройку регионов-лидеров, которые наиболее часто упоминались в средствах массовой информации в контексте национальных проектов. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты». Исследование подготовлено компанией «Медиалогия» специально для портала.

«Второй по числу упоминаний в декабре стала Тверская область. Журналисты рассказывали о том, что в области рассматривают возможность строительства новых корпусов онкодиспансера, а также о бюджетных расходах области на детские сады, спортивные объекты, модернизацию ЖКХ и по другим направлениям», – отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре состоялась пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам года, в ходе которой глава региона отметил, что 2019 год войдет в историю как год начала реализации национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

«Это старт масштабных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, по поддержке старшего поколения, приведению в порядок дорожной сети», – отметил Игорь Руденя.

В исследование также указано, что самым упоминаемым в СМИ в декабре стал национальный проект «Демография». Его доля на телевидении составила 14%, в печатных СМИ - 16,3%, в электронных СМИ - 14%.

«Вопрос номер один – это демография. То, что обозначил [в Послании] Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января.