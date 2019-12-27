Тверская спортсменка Наталья Непряева завоевала серебро этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева 19 января завоевала второе место в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Чехии. Ранее, 18 января, тверитянка также взяла серебро в индивидуальной гонке. Поздравление с высоким спортивным результатом Наталье Непряевой направил Губернатор Игорь Руденя.

«Завоевав второе место в гонках преследования классическим и свободным стилем, Вы вновь заявили о себе, как о сильнейшей российской лыжнице. Желаю Вам новых побед на международных состязаниях, высоких скоростей и ярких достижений», — говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Представительница Верхневолжья Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. В сезоне-2018/19 она стала второй в общем зачете Кубка мира, завоевала две бронзы на чемпионате мира и первую медаль российских лыжниц по итогам «Тур де Ски».

Наталья Непряева является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Бронза Непряевой – первая олимпийская награда в истории тверского лыжного спорта. Результатом её успешного выступления на Олимпиаде стало звание заслуженного мастера спорта России.

По итогам участия в Олимпийских играх Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Натальей Непряевой, её родителями и тренерами. Глава региона наградил спортсменку знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области