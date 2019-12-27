Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с планами по ремонту дорог в Твери в рамках нацпроекта

Задачи, которые губернатор Игорь Руденя поставил в ходе совещания о ремонте дрог в городе Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечены в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 13 января губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание о ремонте дорог в региональной столице в 2020-2022 годы. В нормативное состояние улицы Твери будут приводить по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках регионального закона о статусе «Город воинской славы».

«Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов, – отметил Игорь Руденя. – Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка».

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети. Ремонт в 2020-м году предполагается на основных улицах во всех четырех районах города. Общий объем финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы – свыше 5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок около 260 км городских дорог.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.