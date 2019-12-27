Лучшие солисты Верхневолжья выступят на областном конкурсе гармонистов, частушечников и исполнителей русской народной песни

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25 января Тверской областной Дом народного творчества проведет заключительный этап регионального конкурса солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников. В нем примут участие 48 исполнителей из 21 муниципального образования Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют популяризации народного творчества, сохранению культурных традиций тверского края.
Конкурс, организованный областным Домом народного творчества, направлен на активизацию творческой деятельности самобытных народных исполнителей, гармонистов и солистов-исполнителей народной песни. А также на выявление новых перспективных исполнителей, поддержку талантливых музыкантов, методическую работу с руководителями коллективов в ходе проведения конкурса.
В заключительном этапе примут участие представители Твери, Бельского, Зубцовского, Оленинского, Спировского, Максатихинского, Бежецкого, Сандовского, Краснохолмского, Кесовогорского, Калязинского, Молоковского, Калининского, Лихославльского, Пеновского, Ржевского, Кимрского, Торжокского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Весьегонского муниципального округа.
На концерт приглашают всех любителей народного творчества. Мероприятие пройдет в Тверском областном Доме народного творчества в 12:00.
Пресс-служба Правительства Тверской области