Игорь Руденя в праздник Крещения Господня посетил исток Волги

19 января, в праздник Крещения Господня, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с детьми посетил исток Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Божественную литургию в Никольском храме Ольгинского женского монастыря провел митрополит Виктор.

Затем состоялся крестный ход к часовне на истоке Волги и чин великого освящения воды.

Накануне, в ночь с 18 на 19 января Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Праздничное богослужение возглавил наместник монастыря, архимандрит Аркадий.

Пресс-служба Правительства Тверской области





