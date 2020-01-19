Игорь Руденя в праздник Крещения Господня посетил исток Волги

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19 января, в праздник Крещения Господня, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с детьми посетил исток Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Божественную литургию в Никольском храме Ольгинского женского монастыря провел митрополит Виктор.
Затем состоялся крестный ход к часовне на истоке Волги и чин великого освящения воды.
Накануне, в ночь с 18 на 19 января Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Праздничное богослужение возглавил наместник монастыря, архимандрит Аркадий.
Пресс-служба Правительства Тверской области