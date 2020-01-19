Жителей Тверской области приглашают на закрытие регионального фестиваля «Шлягер. Песни Победы»

19 января в 12:00 в ДК «Химволокно» Твери пройдет финал областного фестиваля исполнителей популярной музыки «Шлягер. Песни Победы». В нем примут участие более 20 солистов и коллективов Тверской области. В качестве зрителей приглашены все желающие, вход – свободный.

«Сохранение памяти о войне – важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Областной фестиваль объединил исполнителей из Твери, Вышневолоцкого, Нелидовского, Осташковского, Кашинского, Удомельского городских округов, Андреапольского муниципального округа, Сандовского, Бежецкого, Кувшиновского, Торопецкого, Максатихинского, Краснохолмского, Кимрского, Лихославльского районов.

2020-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 10 января на площадке новой школы в «Брусилово» Твери дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье. В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич.

Торжества в честь 75-летия Победы охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Кроме того, запланирована прямая трансляция ключевых мероприятий: Парада Победы в Москве и основных торжеств в городах воинской славы Твери и Ржеве. Традиционно в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Одним из ключевых событий празднования в 2020 году Великой Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

С 2019 года вблизи будущего мемориала Советскому солдату работает постоянный лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В 2019-м экспедиция прошла с 8 по 22 июня. За две недели поисковиками подняты останки 269 красноармейцев, найдено 18 медальонов.

Пресс-служба Правительства Тверской области