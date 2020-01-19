В Тверской области предлагают работу для 12500 специалистов

В январе 2020 года работодатели Тверской области заявили о потребности в 12500 специалистах. В основном это рабочие профессии – 6900 вакансий.

Задача повысить эффективность рынка труда поставлена в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Правительством Тверской области проводится системная работа по обеспечению роста экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в тверском регионе.

«Важно, чтобы рабочие места замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, рабочие специальности, специалисты сферы здравоохранения, социального обеспечения.

Также требуются представители строительных профессий – машинисты автомобильного крана, маляры, каменщики, штукатуры, бетонщики. Востребованы водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

На начало января в органах службы занятости зарегистрировано 4,2 тысячи безработных граждан. Служба занятости занимается расширением возможностей для их трудоустройства. Организовано профобучение: в этом году к нему приступили 1613 безработных граждан. Свой профессиональный уровень также повышают 307 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В 2019 году в Тверской области органами службы занятости трудоустроено более 25 тысяч жителей региона. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили около 1,2 тысячи человек, 135 бывших безработных зарегистрировали собственное дело.

Пресс-служба Правительства Тверской области