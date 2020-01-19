Предпринимателям Тверской области расскажут о перспективах экспорта продукции на африканские рынки

Предпринимателей Тверской области приглашают принять участие в семинаре «Тенденции на африканском рынке. Возможности развития экспорта», который состоится 28 января в центре «Мой Бизнес» в областной столице.

«Наш ключевые задачи – рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей – повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении 14 января госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020- 2025 годы.

Одно из приоритетных направлений – развитие международного сотрудничества в экономике, экспорта и привлечение зарубежных инвестиций.

На семинаре в центре «Мой бизнес» выступит заместитель директора Аналитического центра по внешней торговле при Минпромторге России Дмитрий Ежов. Главными темами станут общее состояние африканского рынка и тенденции на отраслевых рынках сбыта, ниши для российских экспортеров, рекомендации по поиску контрагентов и другие вопросы.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке https://mybusiness69.timepad.ru/event/1235587/.

В декабре 2019 года делегация Тверской области провела бизнес-миссии в Германию и Китайскую Народную Республику. Представители региональных органов власти, главы муниципальных образований Верхневолжья, предприниматели посетили зарубежные предприятия, изучили опыт Китая в создании индустриальных парков, систему организации муниципальной службы и жилищно-коммунального комплекса в Германии. А также представили экономический и туристический потенциал Верхневолжья немецким и китайским партнерам.

В настоящее время в Тверской области реализуется более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года и созданием свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

В регионе планируется увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,2 тысячи – до 52,2 тысячи человек, а также трудоустроенных в малом бизнесе граждан на 34 тысячи – до 211 тысяч.

Большой объем работы запланирован в сфере индустриальных парков, на эти цели заложено более 790 млн рублей. В 2020-2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка «Боровлёво-3» под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» в Калининском районе. В рамках промышленного парка «КСК» будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям.

В 2020 году начала действовать новая мера поддержки — «промышленная ипотека» – предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства планирует увеличить число предоставленных займов с 325 в 2020-м до 502 в 2025 году. Объем поручительств также будет увеличен, что позволит привлечь в экономику региона более 5,5 млрд рублей в 2025 году. В 2020-м показатель ожидается на уровне 912 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области