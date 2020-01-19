В Верхневолжье состоятся областной фестиваль «Салют Победы», концерт «Чайковский GALA» и другие культурные события

Более 20 событий ждут посетителей учреждений культуры Тверской области в январе-начале февраля 2020 года. Среди лидеров по числу мероприятий – Тверская академическая филармония и Дом народного творчества.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, организация культурного досуга – важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни людей. Развитие отрасли культуры дает возможность сохранять историю, воспитывать подрастающее поколение в духе традиционных ценностей.

На сцене Тверской академической филармонии жители и гости Твери смогут оценить новые концертные программы – 21 января здесь выступят лауреаты международных конкурсов скрипачка Анна Мильтоян, пианист Иван Шарапа, 22 января шедевры фортепианной музыки сыграют Сергей Каспров и Елизавета Малышева. В январе и феврале в филармонии также запланированы концерт к 100-летию со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова, вечера органной и гитарной музыки, концерт «Чайковский GALA», выступление оркестра волынщиков.

Дом народного творчества в феврале проводит областной фестиваль «Салют Победы», посвященный Году памяти и славы. Он пройдет на площадках в нескольких городах Верхневолжья – Осташкове, Западной Двине, Кашине, Старице. В конце января состоится гала-концерт конкурса гармонистов, частушечников, исполнителей народной песни.

Свои программы на ближайшие недели также подготовили Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина, Тверской академический театр драмы и Театр юного зрителя, музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной, муниципальные дворцы культуры.

С 2019 года Тверская область участвует в реализации национального проекта «Культура», в рамках которого ремонтируются дома культуры, закупается оборудование для школ искусств, кинотеатров и другие мероприятия.

Проведен капитальный ремонт четырех сельских ДК в поселке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, в деревне Райково Максатихинского района, в селе Кушалино Рамешковского района, в деревне Малое Василево Кимрского района.

Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств, расположенные в Твери, Ржеве, Бологое, Конаково, а также Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского.

Для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено 18 музыкальных инструментов и 556 изданий музыкально-нотной литературы, оборудование для концертного зала, обновлена мебель.

В 2019 году Тверская область получила поддержку из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4,9 млн рублей на возрождение кинопоказа в Межпоселенческом Доме культуры в посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа.

В 2020-2021 годах в рамках национального проекта планируется капитально отремонтировать 6 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, продолжить работу по дооснащению детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами.

Подпроект «Цифровая культура» предусматривает цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. В регионе уже работает 19 виртуальных концертных залов, планируется создание еще не менее 5. В 2020 году предусмотрено создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры Лихославльского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области